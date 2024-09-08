İlk Işıkta Karanlık

Gözler kısık, gecenin köşelerinde,

Başlangıç ve bitiş, kaybolur her yerde,

Bir haberin ardında, sessiz bir kış,

Sonsuz bir bekleyiş, eksik bir yaşayış.

Politik arena, boş vaatler dolu,

Gözlerde bir umut, ellerde kara para,

Karanlık odalarda, pazarlık masası,

Düşlerin ardında, çürük bir dünya.

Küçük yürekler, sessiz çığlık atar,

Bir savaşın gölgesinde, ölür çocuklar,

Kumla örtülü gözler, belki de hayal,

Başlangıç dediğin, zamansız bir kural.

Her adımda eksik, her köşede yara,

Bir başlangıç arar, belki de umutla,

Bir yolculuk sürer, eski ve yeni arasında,

Zamanın özü belki de bir hayal.

Sayı: 64