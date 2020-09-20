Ben karanlık ortasında bir nokta

Kendi hâlinde yaşayan bir karınca

Öylesine gelmiş bir güvercinim

Neyi neden yaşıyoruz hiçbir fikrim yok

Sırf bunları merak ettiğimden yaşıyorum

Dokunduğum her şeyin yandığı bir dünya

Dokunduğum her şeyin kavruk görünen yüzleri

Benim kaçtığım tüm mağaralara işlenmiş

Bir nehir bulsam yıkayacağım geçmişimi

Peltek bir ağızdan düşen harfim gece yarıları

Sayıklanarak geçiyorum sokaklardan

Utanıyorum kendimden, en çok da hissettiklerimden

Anlamıyorum hiçbirini! Hatta hiçbirinizi!

Neyi neden yaşıyoruz hiçbir fikrim yok

Sırf bunları merak ettiğimden yaşıyorum

Anlatırdım birilerine belki

Belki anlaşılacağıma inansaydım

Gündüz düşlerinde bir matine sahibi

Akşamları evlere servise gelen bakkal çırağı gibi

Ayak üstü anlatırdım içimden geçenleri, belki

Korkuyorum sanırım anlaşılmaktan

Güzel renkler varken dünyada

Saklanıyor yüzüm tüm mahalle aralarında

Arıyorsam sizi lütfen açmayın telefonumu

Ölmüşsem, okumuşsanız bunları

Geçmişsem bir yoldan diğerine

Anlattıysam mezar taşımda rüyalarımı

Kırk gün kırk gecenin hatırını bırakıyorum size

Gülmek, sadece gülmekte mesele

Bir nokta olarak sokaklarınızdan geçerken

Sizi duymakta tüm mesele

Ben karanlıkta bir nokta

Pencere kenarı komşusu

Gizli kapı arkasında saklanan sırlar

En çok da ne olduğumun meraklısı

Sizin yanınızdayım, anlamasanız da

Hoş hiçbir şeyi anlamaya çalışmadınız ya

Neyi neden yaşıyoruz hiçbir fikrim yok

Sırf beni ne zaman göreceksiniz

Bunu merak ettiğimden yaşıyorum