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Barış Berberoğlu
Barış Berberoğlu

1992 Bartın doğumlu. Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Doğuştan Oyuncular Tiyatro Topluluğu'nda Arthur Miller'ın Cadı Kazanı'nda ve Franz Kafka'nın Dava'sında rol aldı. Şiirlerini Müsvedde adında bir kitapta topladı. Teoman'da gitar teknisyenliği yapıyor.

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