Sinema

Andy Warhol’un Yeraltı Sinemasının Video Art’a Etkileri

Can Kahraman
Can Kahraman

13 Eylül 1996 yılında İzmir'de doğdum.Hatırladığım kadarıyla şatafatlı olmayan, sıradan bir çocukluktan sonra Buca İlköğretim Okulu'ndan mezun olup Karşıyaka Lisesi'nde eğitimime devam ettim. Lise döneminde 'Ege Felsefe Platformu'nun düzenlediği konferanslarda 'Platon ve Devlet' ile 'Bilim ve İktidar' konularında ve aynı platformun düzenlediği 'Ütopya' etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldım. 'Türkiye Liseler Arası Felsefi Deneme Yarışması'nda, Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra Yaşar Üniversitesi - Film Tasarımı bölümünü 2015 yılında birincilikle kazandım ve hâli hazırda eğitimime devam etmekteyim. Rıhtım Dergi'de 'Uyan' ve 'Ayna' adlı iki öykümün yayınlanmasının ardından 'Full Metal Jacket' filmine yazdığım analiz yazısıyla da 'Rıhtım Dergi' bünyesinde yer almaya başladım.

Yorum (0)

Yanıt bırakın

E-posta adresiniz yayımlanmayacak. Gerekli alanları işaretleyiniz *