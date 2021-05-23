Bir Yazgım Var

Uzun zaman olmuştu böyle hissetmeyeli,

Aslında bilmediğimde bir duyguyu hissediyorum.

Anlatması zor, belki basit bir kelime “özlem”,

Ama öyle değil işte…

İçinde her şey var.

Dünyayı sığdırdım içime ama şimdi?

Kusmak istiyorum, kusmak.

Tüm vücudum temizlenene kadar,

Her birini, son zerresine kadar.

İstek, arzu, özlem, sevgi, şefkat, sinir, nefret, acıma.

Ve aşk.

Bunlar mı bilmediğin duygular?

Ama öyle değil işte…

Zormuş, dokunduğuna zormuş.

Hissettiğine zormuş, bilmiyordum.

Böylesini bilmiyordum, öğrettin.

Şimdi ise kusmayı öğret,

Çünkü onu da bilmiyorum.

Yazan: Zülal Eskin

Sayı: 51