bu gece yıldızlar da kırmızı, gözyaşımız gibi

soğuk o kadar ince, kesiyor içimizde her ne varsa

sesler duyuluyor derinlerden

acılar içinde haykırıyorum ben de

duyulmuyor sesim

nefes almıyor gibiyim

burası benim sokağım değil

tanıdık yüzler geçiyor, telaşlı bedenlerin üzerinde

tanımadığım eller kaldırıyor beni

sevdiklerim nerede

oysa birkaç saat önce ışıl ışıldı yıldızlar

belki yakalarım uykumu diye balkona çıkmıştım

vardı benim gibi uyuyamayanlar

karşı evlerde görüyordum efkar tüttürenlerin

ateş kırmızısı ışığını

hesaplaşıyordum her şeyle

belki de kendimle

bundan sonraki hamleler düşünülüyordu hep

gecenin bu vakitlerinde

ya uyuyacak ya da karşılayacaktım güneşi

ve kan portakalı güneş doğdu

acıların üzerine

feryatların üzerine

bakıyordu bize uzaklardan

yıkılan anılarımıza baktığımız gibi bizim…