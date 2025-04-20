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Bir boşlukta süzülüyorum

Bulutlara çarpa çarpa göğü deliyorum

Süzülmek deyince düşmek mi gelir akla

Evrene mi düşmek bu beni atmosferden atan

Yoksa gözlerine çekilen bir kalem miyim neyim

Sen misin benim evrenim

Karanlığım ve güneşim

Yıldızım toz bulutum

Sen misin uzaklarını gözlediğim

Sen misinanın ucunda bana bağlı kurşun

Ansızın bozduğun düzenim

Göktaşlarını geri çek yok atmosferim

Yok dinozorlarım tükenmez nesli özlemin

Düşüyorum iki gözüm

Belki de yükseliyorum

Ben de bilmiyorum

Düşünüyorum iki gözüm karanlık olsaydı

Yine kokundan tanır severdim seni

Tanımadan kokundan severdim seni

Kanasa kulaklarım kalabalıktan

Sesleri ayırır seçerdim seni

Evren genişliyor ve sığmıyor içim içime

Evreni içime sığdırıyorum

Sen bana sığmıyorsun

Evrenim sensin

Evim sensin

Evren genişliyor ve

Sığmıyor içim içime

Dışına çıkamadığım bir şeyi içime hapsediyorum

Boşlukta süzülüyorum