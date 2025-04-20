Bir boşlukta süzülüyorum
Bulutlara çarpa çarpa göğü deliyorum
Süzülmek deyince düşmek mi gelir akla
Evrene mi düşmek bu beni atmosferden atan
Yoksa gözlerine çekilen bir kalem miyim neyim
Sen misin benim evrenim
Karanlığım ve güneşim
Yıldızım toz bulutum
Sen misin uzaklarını gözlediğim
Sen misinanın ucunda bana bağlı kurşun
Ansızın bozduğun düzenim
Göktaşlarını geri çek yok atmosferim
Yok dinozorlarım tükenmez nesli özlemin
Düşüyorum iki gözüm
Belki de yükseliyorum
Ben de bilmiyorum
Düşünüyorum iki gözüm karanlık olsaydı
Yine kokundan tanır severdim seni
Tanımadan kokundan severdim seni
Kanasa kulaklarım kalabalıktan
Sesleri ayırır seçerdim seni
Evren genişliyor ve sığmıyor içim içime
Evreni içime sığdırıyorum
Sen bana sığmıyorsun
Evrenim sensin
Evim sensin
Evren genişliyor ve
Sığmıyor içim içime
Dışına çıkamadığım bir şeyi içime hapsediyorum
Boşlukta süzülüyorum
Bir boşlukta süzülüyorum
Y. Canberk Tan
4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdum. 2015'te Sakarya Üniversitesinin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabım yayımlandı. Yayıncılık sektöründe Ercan Dinçer, Aziz Sivaslıoğlu, Nehide Tuna, Zerin Aktaş ve daha birçok yazarın çocuk edebiyatı eserinde editörlük yaptım ve bu eserlerin tüm yayına hazırlık süreçlerini üstlendim. 2018 yılında düzenlenen Cumba KSP Şiir yarışmasında jüri olarak görev aldım. 2016 yılında kurulan butik reklam ajansımı yönetiyor ve Kasım 2013'te kurduğum Rıhtım dergisinde Genel Yayın Yönetmenliği yapıyorum. Şiir, öykü ve deneme türlerinde yazılar yazmaktayım.