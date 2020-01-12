Bir kule kadar büyük
İnce ve salaş bir kapının içinde oturuyorum
Renkli, dansçı baloncuklar pistte oynuyor
Gülüşüyor genç köpükler
Sıcak bir şenlikte
Masum, mavi gözlü
Ve alın derisi bir tabloya darbe olacak kadar kırışık
Bir sisim
Bu kırmızı evrende
Ceza yazılır gülüşlere
Vergi arazıyız maddesel olarak
Nefes alıp veriyoruz masalları
Bu dev kapılar üstündeki puslu lambalar,
Ve lambalar içindeki puslu, sarı yıldızlar ne?
Aklım üşüyor
Ve keskin dokusuyla zamana meydan okuyor
Kabuk altındaki ışıklar
İbraz ediliyor bodur, küflü binalarda kâğıtlar
Velakin yaşam çiftliğindeki kavgamız
Mutsuz değildir
Yargıç kesilmişler antetli kâğıt yazarları
Biçerler ocak giderlerini
Uyur ömrümüz zaman salıncağında
Cezaları öksüz bırakmaya gücü yeten
Ve mavi bir evren hediye eden
Bir bükücüm olsaydı keşke
Zamanı tuş edebilen bir makine
Baloncuklar ve köpükler içindeyiz
Avunuyoruz onun yerine!
Yazan: Kerem Yılmaz