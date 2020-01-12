Bir kule kadar büyük

İnce ve salaş bir kapının içinde oturuyorum

Renkli, dansçı baloncuklar pistte oynuyor

Gülüşüyor genç köpükler

Sıcak bir şenlikte

Masum, mavi gözlü

Ve alın derisi bir tabloya darbe olacak kadar kırışık

Bir sisim

Bu kırmızı evrende

Ceza yazılır gülüşlere

Vergi arazıyız maddesel olarak

Nefes alıp veriyoruz masalları

Bu dev kapılar üstündeki puslu lambalar,

Ve lambalar içindeki puslu, sarı yıldızlar ne?

Aklım üşüyor

Ve keskin dokusuyla zamana meydan okuyor

Kabuk altındaki ışıklar

İbraz ediliyor bodur, küflü binalarda kâğıtlar

Velakin yaşam çiftliğindeki kavgamız

Mutsuz değildir

Yargıç kesilmişler antetli kâğıt yazarları

Biçerler ocak giderlerini

Uyur ömrümüz zaman salıncağında

Cezaları öksüz bırakmaya gücü yeten

Ve mavi bir evren hediye eden

Bir bükücüm olsaydı keşke

Zamanı tuş edebilen bir makine

Baloncuklar ve köpükler içindeyiz

Avunuyoruz onun yerine!

Yazan: Kerem Yılmaz