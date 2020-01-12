Demlik

Cam Şişe

Demlik
Demlik

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Yorum (1)
  1. Avatar Birol FEDAİ dedi ki:
    16 Mart 2020, 22:56

    Cama can katmışsınız. Kumun cam oluş serüvenini okurken acıma duygusu gelişti kalbimde. Tebrik ederim. Elinize, kaleminize sağlık.

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