İki tel arası kadar uzamış bi’ tırnak
Ama bunu ölçemeyiz canımın içi
Halkımız sol ve renin farkını iyi bilir
Yedialtmışikinin ve beşellialtının
Bir sayı canımın içi
Sol göğsünü parçalayıp durmayabilir söz gelimi
Duvarlardan geçebilen bir sayı
Tam burada bahsedelim mi
Kristal bir geceden
Güzel isimli toplu katliamlardan
Ölü halkların ve katillerinin yüzü yoktur canımın içi
Bunun için kol bantları
Bunun için yere 45 derece açılmış bir el
Sol göğsüne en çok ben haklıyım rozetleri
Özenle iliştirilmiş
Saçları hep aynı yerden ayrılmış ve aynı yöne taranmış
Devrimlerin ve çok haklı halkların berberlerince
Ama bir ağıtta geçmeyecek isminiz
Ağıtlar yalnız güzel anılardan bahseder canımın içi
Bir beşiğin salınımından, çıkan bir dişin salınımından, bir elin salınımından
Bir anın içinde hareket eden tek şeymiş gibi tekrar ederler
Buna şaşırma
En güzel anıları en talihsiz anlarda hatırlamadık mı biz de seninle
Göğüs ucunun iki santim -bunu ölçebilirsin- aşağısındaki beni kaldırışını ve indirişini bir nefesle
Her seferinde
Yalnız ve geceyken hatırlamadın mı onca zamanın içinde
‘Uyudun mu’
Yazan: Melahat Yapıcı