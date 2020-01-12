İki tel arası kadar uzamış bi’ tırnak

Ama bunu ölçemeyiz canımın içi

Halkımız sol ve renin farkını iyi bilir

Yedialtmışikinin ve beşellialtının

Bir sayı canımın içi

Sol göğsünü parçalayıp durmayabilir söz gelimi

Duvarlardan geçebilen bir sayı

Tam burada bahsedelim mi

Kristal bir geceden

Güzel isimli toplu katliamlardan

Ölü halkların ve katillerinin yüzü yoktur canımın içi

Bunun için kol bantları

Bunun için yere 45 derece açılmış bir el

Sol göğsüne en çok ben haklıyım rozetleri

Özenle iliştirilmiş

Saçları hep aynı yerden ayrılmış ve aynı yöne taranmış

Devrimlerin ve çok haklı halkların berberlerince

Ama bir ağıtta geçmeyecek isminiz

Ağıtlar yalnız güzel anılardan bahseder canımın içi

Bir beşiğin salınımından, çıkan bir dişin salınımından, bir elin salınımından

Bir anın içinde hareket eden tek şeymiş gibi tekrar ederler

Buna şaşırma

En güzel anıları en talihsiz anlarda hatırlamadık mı biz de seninle

Göğüs ucunun iki santim -bunu ölçebilirsin- aşağısındaki beni kaldırışını ve indirişini bir nefesle

Her seferinde

Yalnız ve geceyken hatırlamadın mı onca zamanın içinde

‘Uyudun mu’

Yazan: Melahat Yapıcı