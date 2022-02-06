İstanbul’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol Mühendisliği (Yüksek Lisans) bölümlerinden mezun oldu. Yüksek Lisans Tezi ile ilgili, üniversite bursuyla Almanya’ya gitti. Uluslararası elektrik firmalarında uzun süre mühendis olarak çalıştı. Ortaokul ve lisede, şiir & resim yarışmalarından aldığı birinciliklerle, burslu okumaya hak kazandı. Şu anda Seattle ve İstanbul arasında mekik dokuyan yazar, ilkokuldan sonra yazmaya başladığı şiirlerini, yerli/yabancı dergilerde ve www.isinapolis.com adresli web sayfasında yayımlamaktadır.