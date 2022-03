Varlıksın sen

Bulutlarca çoğalan

Islatan tenimi her dokunuşta

Varlıksın sen

Perdeleri her çekişimde karanlığa

Gözlerimin her kapanışında

Endişelerimin ardında

Her boşluğumu neşeyle dolduransın sen

Raflarımı dolduran mevsim bakışların

Hâlâ düşmemiş sözler var kirpiklerimden kirpiklerine

Yaşam, bir ömür sayıyla

Zaman, bitiyor yaşanmadıkça

Sen sonsuz yaşam

Tadına baktıkça

Adına yetmiyor satırlar, kitaplar

Varlıksın sen bulutlarca çoğalan

Endişelerim ardımda

Seninle yaşanacak her sabaha

Gözlerimi açtığımda