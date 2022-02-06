Varlıksın sen
Bulutlarca çoğalan
Islatan tenimi her dokunuşta
Varlıksın sen
Perdeleri her çekişimde karanlığa
Gözlerimin her kapanışında
Endişelerimin ardında
Her boşluğumu neşeyle dolduransın sen
Raflarımı dolduran mevsim bakışların
Hâlâ düşmemiş sözler var kirpiklerimden kirpiklerine
Yaşam, bir ömür sayıyla
Zaman, bitiyor yaşanmadıkça
Sen sonsuz yaşam
Tadına baktıkça
Adına yetmiyor satırlar, kitaplar
Varlıksın sen bulutlarca çoğalan
Endişelerim ardımda
Seninle yaşanacak her sabaha
Gözlerimi açtığımda
Varlıksın sen
Y. Canberk Tan
4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Özel bir şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.