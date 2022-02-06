Siren çalar içim
Dümdüz gitmek isterim
Geçmişinden başlayarak
Tükürük dolu toprağın
Taş beton yalıtımsız kafa
İçin dışın saman pasta
Kirli oyunlarını temizlemez hiçbir yol
Akıl sağlığı elinde koşturur durur
Yaş taşa çıplak oturur
Aşsız kalınca akıllanır
Halay çekip cehaleti hortlatır
Yaka yaka bitmez money
Sizde yeşil gani gani
Bitki örtünüz dolar
Suyuyla hortumuyla beslenir
Taşıma suyla fırıldak değirmen
Hangi havuz hangi problem
Dolmak bilmez delik cepler
Yitip gider zaman
Yaşlı bunak dansöz ihtiyar
Bahçelerde yasak elma
Kanalizasyon borusu patlayınca
Hortum ucu çıktı kıçında
Sürüne sürüne
Döneceksin sürüne
Sizde rejim mesleği oryantal
Babadan oğula nesil biter
Soytarıların bile isyan eder
Soysuzlar çetesi part iki
Soygunda hangover sona erer
Siren çalar içim
Y. Canberk Tan
4 Aralık 1991'de İstanbul'da doğdu. 2015'te Sakarya Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2015'in Ocak ayında "Birden Bire İki Kişi" isminde bir şiir kitabı yayımlandı. Özel bir şirkette Sanat Yönetmenliği ve Kasım 2013'te kurduğu Rıhtım dergisinde de Genel Yayın Yönetmenliği yapmaktadır.