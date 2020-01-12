Demlik

Yaşamak Dediğimiz

Demlik
Demlik

Demlik bölümüne gelen yazıları yayımlar.

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Söğüt Saliks
Yorum (2)
  1. Avatar Ela Kaya dedi ki:
    15 Mart 2020, 20:00

    Her yazısında gitgide ustalaşan bu genç kalemi, bu taptaze duyarlılığı ilgiyle izliyorum.

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    1. Avatar Canan Tümen dedi ki:
      22 Mart 2020, 15:00

      Desteğiniz için en kalbi duygularla teşekkür eder, sağlıklı ve huzur dolu günler dilerim.

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