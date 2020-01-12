Demlik

Söğüt Saliks

Demlik
Demlik

Demlik bölümüne gelen yazıları yayımlar.

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Yorum (2)
  1. Avatar Şemsettin AYDIN dedi ki:
    15 Mart 2020, 18:57

    Sevgili dostum çok güzel yazmışsın eline yüreğini sağlık.

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    1. Avatar DK dedi ki:
      16 Mart 2020, 13:53

      Zevkle okunuyor, çok hoş çok başarılı…

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