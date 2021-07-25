Dünyanın içi dışı bir, biz insanlar bozuğuz.

Yeter değil mi ama

Bu çirkeflikler

…

Onu sevmek,

İşte bu denli tez ve cüretkâr…

Kendinden ve kıdeminden bahsetme kimseye.

Evet, doğru.

Dünyaya cenin düştüğün vakit kıdemin başlar.

Onu sevmek kapı önlerinde başlar.

Ziyadesiyle mutlu olur insan.

Yüzlerce kez doğdum

Günce diye diye doğdum.

Kimseye ihanetim yoktur.

Ağaçla yeşerir ve ağaçla dökülür ruhum. Özgür ruhum…

Sevmek, illa meşakkat istiyor.

Değil mi ki insan maviden başka renk istemiyor şu sıralar.

Suyu ağlatan şarkı çalmaya başlar.

Her gün vurgunusundur köhne dünyanın.

Kitapçı dükkânında kahpelikler satılmaz.

Sen bir dünya kurarsın, kurarsın da birisi gelir darmaduman eder.

Çırpınır gözlerin.

Gel de anla şimdi…

Sevgili…

Yüreğimin sızı kemendi sevgili, inan yoruldum hafif rüzgârlara

Bana latif bir merhaba bağışla

Çok zaman geçti

Ve ben çok döküldüm özlediğim

Özleneni hatıra bilen kırık güzüm

Şimdi balkonumu süsleyen bitek sensin

Yazan: Munise Senem Uçar