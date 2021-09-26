Dünya yine ayırıyor benden

Yolları ve insanları,

Ben ayırıyorum kendimden

Kendimi ve dünyayı.

Griden çıkartıp atıyorum

Beyaz kalan tüm rüyaları,

Siyah bir rüya ile yürüyorum

Dünyanın gizlediği yolları.

Bütün benlerden geçmek için

Deştikçe deşiyorum yaramı,

Pişmanlığımı sıkıyorum

Ellerim kan içinde, yürüyorum.

Katil olmamak elde değil diyorum

Bir rüzgâr yüzüme vuruyor kabzasını,

Yüzüm dağılıyor

Aynalardan parça parça görüyorum yarınları.

Sus diyor bana sus

Dünya sensizlikle güzelleşiyor,

Bir çiçek görmeye dursun beni

Ellerim dokununca soluyor.

Sanırsın kaktüs ile biriz

Heyhat diken çiçek açar

Hüznüm ağır basar,

Derim ki;

Kendi tenimde bir dikenim

Kendime batan.

İşte ey güzel yalnızlığım

Dünya bu işte diyorum,

Yalnızlığım dönüp gidiyor aşkına

Bir ben kalıyorum bu tenhada.

Yazan: Melih Çelik

Sayı: 53