Sarartılar

Küsmesin bize yankı tepesi

Ağaçlar pembeleşecek çünkü

Bir gün sonsuzluğu tadacağız

Gerek ki yazımız güzel olsun

Aşk yorulur

Geriye kıyısı kalır

Sağ kalınır lirik bir şiire

Bir gece

Yaşamak güzel şey dedi Lisa

Gözünü kırpmadan canını verdi konsoldaki bibloya

Ve geçmişine

Sonra

Sarı kantaron çiçeğine

O an her şey sarardı

Ah ölümler; ucuz ve yırtıcı ölümler…

Keder, bu kadar tez yaşanmamalı dedim.

Hoş seda bırakarak boşalttı dünyayı Lisa

Ama önce

Semayı içinde tutarak gözleriyle konuştu bana

Gözleriyle örtündü belki

Öldürür sevdayı, sevdanın matematiği dedim

Özlemek bizden bir parça koparır

Savurur yedi kule

Kuleden bakmayı öğrendiğim gün sevmeyi de öğrendim muhtemelen

Keşke bütün acılar sütten kesilse dedim.

Yazan: Munise Senem Uçar

Sayı: 53