Sarartılar

Küsmesin bize yankı tepesi
Ağaçlar pembeleşecek çünkü
Bir gün sonsuzluğu tadacağız
Gerek ki yazımız güzel olsun
Aşk yorulur
Geriye kıyısı kalır
Sağ kalınır lirik bir şiire
Bir gece
Yaşamak güzel şey dedi Lisa
Gözünü kırpmadan canını verdi konsoldaki bibloya
Ve geçmişine
Sonra
Sarı kantaron çiçeğine
O an her şey sarardı
Ah ölümler; ucuz ve yırtıcı ölümler…
Keder, bu kadar tez yaşanmamalı dedim.
Hoş seda bırakarak boşalttı dünyayı Lisa
Ama önce
Semayı içinde tutarak gözleriyle konuştu bana
Gözleriyle örtündü belki
Öldürür sevdayı, sevdanın matematiği dedim
Özlemek bizden bir parça koparır
Savurur yedi kule
Kuleden bakmayı öğrendiğim gün sevmeyi de öğrendim muhtemelen
Keşke bütün acılar sütten kesilse dedim.
Yazan: Munise Senem Uçar
Sayı: 53