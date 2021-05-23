Elleri…
Bir zinciri koparmış gibi.
Biraz parçalanmış, biraz yıpranmış
Elleri sıcacık
Sanki bir alev topunu yeni bırakmış.
Titriyor hafif
Ruhu ihtiyarlamış, bedeni otuz.
Korkuyor biraz,
Geçmişin ayak seslerini duyuyor.
Kim bilir?
Uzaklaşmak istedikçe yaklaşıyor
Adım adım…
Her düşüncesinde atlar koşturuyor.
Atlar vurulmuş aklından
Düşmesi dağılmış dünyaya
Çırpınıyor.
Atlar değil çırpınan
Düşünceler…
En az bir vaşak kadar çıldırmış
En az serçeler kadar korumasız
Düşünceler çıldırmış
Düşünceler korumasız
Kışın sonu bahar diyor bir ses
Baharın sonu yine kış
Buralar hep kış
İçim hep kış
Hem atlar da üşür kışın.
Atlar güzel
En az esmerin teni kadar güzel
Esmerin kalbi kara,
En az teni kadar.
Amenna.
Atlar bahane bu mevsimlerde
Tıpkı kandırmaca cümleler gibi
Biliyorum
Çok iyi biliyorum
Ben bu derdin adını biliyorum
Sevdadır
Cananın canına yanmak yalnızca;
Sevdadır
Yazan: Lorin Ezgi Düzyol
Sayı: 51