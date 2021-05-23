Elleri…

Bir zinciri koparmış gibi.

Biraz parçalanmış, biraz yıpranmış

Elleri sıcacık

Sanki bir alev topunu yeni bırakmış.

Titriyor hafif

Ruhu ihtiyarlamış, bedeni otuz.

Korkuyor biraz,

Geçmişin ayak seslerini duyuyor.

Kim bilir?

Uzaklaşmak istedikçe yaklaşıyor

Adım adım…

Her düşüncesinde atlar koşturuyor.

Atlar vurulmuş aklından

Düşmesi dağılmış dünyaya

Çırpınıyor.

Atlar değil çırpınan

Düşünceler…

En az bir vaşak kadar çıldırmış

En az serçeler kadar korumasız

Düşünceler çıldırmış

Düşünceler korumasız

Kışın sonu bahar diyor bir ses

Baharın sonu yine kış

Buralar hep kış

İçim hep kış

Hem atlar da üşür kışın.

Atlar güzel

En az esmerin teni kadar güzel

Esmerin kalbi kara,

En az teni kadar.

Amenna.

Atlar bahane bu mevsimlerde

Tıpkı kandırmaca cümleler gibi

Biliyorum

Çok iyi biliyorum

Ben bu derdin adını biliyorum

Sevdadır

Cananın canına yanmak yalnızca;

Sevdadır

Yazan: Lorin Ezgi Düzyol

Sayı: 51