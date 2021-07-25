Resimden Hayaller

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Canan Tümen
Canan Tümen

1982 yılında Kütahya'nın Emet ilçesinde doğdu. Çocukluk ve gençlik dönemlerini Antakya, Batman ve Eskişehir illerinde geçirdi. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Aydın, İzmir, Erzincan, Balıkesir (Burhaniye) ve Eskişehir illerinde görev yaptı. Halen Eskişehir'de yaşamaktadır. Çeşitli edebiyat yarışmalarında dereceleri ve edebiyat dergilerinde yayınlanan öykü ve şiirleri vardır. Çeşitli şiir/öykü yarışmalarında jüri üyeliği yapmıştır. 2018 yılında yayınlanan "Bir Şiir Bir Öykü" isimli bir kitabı bulunmaktadır. Eskişehir Sanat Derneği'ne ve TEMA'ya üyedir.

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