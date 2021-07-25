Kuşun Ahı Bendedir

Sefil bir avcıyım ben

Her zulmün sebebi, benim can yakmamdandır

Garip bir kuşun ahını aldım

Kalbinden vurdum kanı avcumda kaldı

Hem vurdum hem yakaladım

Elimde çırpındı kanatları açıldı

Düşürdüm aşağı yuvasını

Yurdundan ayırdım

Öksüz koydum yavrusunu

Ben o kuşun ahını aldım

Yavrusu uçmamıştı daha

Yaralı ana yavruna ağla

Yavru kuş anaya yan

Ağaç da bana kahretti

Arkamdan intizar etti

Nerden aldım elime o sapanı?

Niçin buldum o uğursuz taşı?

Nasıl yazıldı bu kara yazı?

Gitmeseydim o ağacın altına

Görmeseydim ağacı da kuşu da

Girmeseydim günahlarına

Soğuk bir intikam alacak biliyorum

Gagalanıp yolunacak göğsüm

Islanacak sıcak kanımla gövdem

Nihayet çözülecek bu düğüm

Yüz bin tövbe affettirir mi bu günahı?

Bulsun ve çıkarsın içime dert olanı

Bende kalmasın o kuşun ahı

O da beni kalbimden vursun

Böyle kapatsın hesabını.