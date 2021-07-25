Kuşun Ahı Bendedir

Sefil bir avcıyım ben
Her zulmün sebebi, benim can yakmamdandır
Garip bir kuşun ahını aldım
Kalbinden vurdum kanı avcumda kaldı
Hem vurdum hem yakaladım
Elimde çırpındı kanatları açıldı
Düşürdüm aşağı yuvasını
Yurdundan ayırdım
Öksüz koydum yavrusunu
Ben o kuşun ahını aldım
Yavrusu uçmamıştı daha
Yaralı ana yavruna ağla
Yavru kuş anaya yan
Ağaç da bana kahretti
Arkamdan intizar etti
Nerden aldım elime o sapanı?
Niçin buldum o uğursuz taşı?
Nasıl yazıldı bu kara yazı?
Gitmeseydim o ağacın altına
Görmeseydim ağacı da kuşu da
Girmeseydim günahlarına
Soğuk bir intikam alacak biliyorum
Gagalanıp yolunacak göğsüm
Islanacak sıcak kanımla gövdem
Nihayet çözülecek bu düğüm
Yüz bin tövbe affettirir mi bu günahı?
Bulsun ve çıkarsın içime dert olanı
Bende kalmasın o kuşun ahı
O da beni kalbimden vursun
Böyle kapatsın hesabını.