Edebi

Onsuz Olmaz

Sevgi Ünal
Sevgi Ünal

Yorum (1)
  1. Avatar FEVZİYE ŞİMDİ dedi ki:
    12 Ocak 2020, 21:59

    Sevgiciğim harika betimlemelerle bezemişsin öykünü. Harika, yüreğine, kalemine sağlık.

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