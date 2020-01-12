Edebi

Mavi Olsun Alacağın Kasket

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Çağla Uzuner

Lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 19 Mayis Universitesi. Yüksek Lisans, İşletme Yönetimi, Middlesex Universitesi.

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