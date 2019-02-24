Turuncu bir uçak,

zaman/mekân eğrisini bükmekte…

*

Yamuk bir tepsi görünümünde bir çim saha.

Ağaçlar pirinç taneleri gibi serilmiş üzerinde.

*

Kediler görüyorum sakince,

rahatlıklarıyla bağdaşmayan bir kadın ile.

*

Kadından kahverengi bir arzu yayılıyor

Sanki kuantum çizgisinden tutup seni kaçıracak!

*

Bir kedi ile bir köpeğin

korkusuz buluşmasına tanık oldum sonra.

*

Zaman kitlendi sanki

heyecan sonlandığında.

*

Bulutlara kahramanlık taslamış

bir kırmızı uçurtma düşer çime.

*

Göğü delen turuncu uçak nerede?

İlk göz ağrısıydı bu sürecin.

*

Yaşlı, kızıl bir kadın kedilere yem atıyor şimdi

Kediler sıra sıra dizili, muhtaçlar.

*

Radyodan çıkan bir ses:

‘Süreç’ diyor.

*

Duygulanmadım desem yalan olur;

‘Anne’ denmesine ardından.

*

Annem kızıl bir kadın;

Gülümsedi karşımda bir an.

Yazan: Kerem Yılmaz