Turuncu bir uçak,
zaman/mekân eğrisini bükmekte…
*
Yamuk bir tepsi görünümünde bir çim saha.
Ağaçlar pirinç taneleri gibi serilmiş üzerinde.
*
Kediler görüyorum sakince,
rahatlıklarıyla bağdaşmayan bir kadın ile.
*
Kadından kahverengi bir arzu yayılıyor
Sanki kuantum çizgisinden tutup seni kaçıracak!
*
Bir kedi ile bir köpeğin
korkusuz buluşmasına tanık oldum sonra.
*
Zaman kitlendi sanki
heyecan sonlandığında.
*
Bulutlara kahramanlık taslamış
bir kırmızı uçurtma düşer çime.
*
Göğü delen turuncu uçak nerede?
İlk göz ağrısıydı bu sürecin.
*
Yaşlı, kızıl bir kadın kedilere yem atıyor şimdi
Kediler sıra sıra dizili, muhtaçlar.
*
Radyodan çıkan bir ses:
‘Süreç’ diyor.
*
Duygulanmadım desem yalan olur;
‘Anne’ denmesine ardından.
*
Annem kızıl bir kadın;
Gülümsedi karşımda bir an.
Yazan: Kerem Yılmaz