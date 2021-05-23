51. Sayı

İstanbul’da Bir Yaz Akşamı

Işın Erenoğlu Üstündağ
Işın Erenoğlu Üstündağ

İstanbul’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol Mühendisliği (Yüksek Lisans) bölümlerinden mezun oldu. Yüksek Lisans Tezi ile ilgili, üniversite bursuyla Almanya’ya gitti. Uluslararası elektrik firmalarında uzun süre mühendis olarak çalıştı. Ortaokul ve lisede, şiir & resim yarışmalarından aldığı birinciliklerle, burslu okumaya hak kazandı. Şu anda Seattle ve İstanbul arasında mekik dokuyan yazar, ilkokuldan sonra yazmaya başladığı şiirlerini, yerli/yabancı dergilerde ve www.isinapolis.com adresli web sayfasında yayımlamaktadır.

Previous Article
Rıhtım: Sayı 51
No Newer Articles
Comments (0)

Cevaplayın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Eklenenler
BİR KÜÇÜK NOT

Sponsorluk ve reklam için: info@rihtimdergi.com

YAZI GÖNDER

Demlik bölümüne, belirlenen tema ile ilgili Öykü/Deneme/Şiir türlerindeki yazılarınızı  31  Aralık 2020‘ye kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihten itibaren gönderilen yazılar, değerlendirmeye alınmayacaktır.

49. Sayı için tema: “Kumar”
demlik@rihtimdergi.com

Detaylı bilgi için tıklayınız.