İstanbul’da Bir Yaz Akşamı

Kalem kalemlikte, satırlar mısralara gebe

İki ince çizgi alnım üstünde

Ve yorgun ama huzur esir içimde…

Sıcak yaz gecesi, ince bir esinti getir albatros kanadın üzerinde

Denize dair, boğazından kucakla, serinlet tane tane…

Ne güzeldir semaya nispet süzülmek özgürce

Oysa düşünmez gece, beyaz gölge, bir balıkçı ağından öte

Biraz ileride şehir hatları vapuru çarptı gözüme

Kim bilir, şimdi kaçıncı seferinde, kimleri taşır içinde ?

Tarihi yarım adaya bir reverans sancaktan yeşiliyle

Ve camiden bir seda yükselir “Allahu Ekber” diye…

İstanbul penceremden gelen çat kapı misafirim, bu gece,

Hiç sormaz mısın ey koca şehir, cuma akşamı müsait misin diye?

Sıcağı beri dursun, nemi yerden göğe, her yerde…

İstanbul işte, kalabalık adımlar sayılmaz tek nefeste

Zamanı trafiğine hapis, insanları avare…

Yine de içinde yaşarken bile özlersin delicesine

Medeniyetlerin eleği, yüzyılları kat kat taşıyan bilge

Yaşamayan bilmez, ömür müptela bu şehre!