Edebi

Kekeç

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Nusret Üskül

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Comments (1)
  1. Avatar hakan dilbaz dedi ki:
    23 Mayıs 2021, 15:19

    Mahalle baskısı, bir topluluğa dahil olma ihtiyacı, yalnız kalma korkusu, yanlış hamle yaptırmış Kekeçe, aslında bu baskı genelde hepimize yanlış yaptırır da pek farketmeyiz, işimize gelir çünkü. Tek başına kalma riski, topluluğa uyduğumuzda oluşacak riske göre çok daha korkutucu geldiği için yalan yanlış da olsa fazla sorgulamaz, uyarız araziye. Bazen bişeylerin yanlış olabileceğini hissetsek bile sağımıza solumuza baktığımızda bu yersiz endişemiz ortadan kalkıverir, rahatlarız. Çoğunluğa uyma baskısı o kadar kuvvetlidir ki, profesyonel satıcılar bunu çok kullanır. Ramazan davulcusu kapı kapı dolaşırken elinde de 20 TL likler, 50 TL likler sallanır, cebi vardır ama koymaz cebine. 5 TL bahşiş vermek için kapıya çıkmışsınızdır ama geri dönüp 20 TL alırsınız içerden, davulcu bile bu psikolojiyi bilir. Fetö himmet toplarken ekipten birisi ortaya 1000 TL atar en baştan, kafanızdaki 100 TL himmet verme planı bir anda çöpe gider. İbadet yaparken, şunu şöyle yapmak yanlış gibi gelir bazen ama etraftaki herkes öyle yaptığına göre kuruntu yapmışsınızdır, uyarsınız hemen ortama, kafanız netleşir. Profesyonel algı yönetimi merkezleri birilerini parlatır, birilerini gömer, sağa sola bakarsınız ikna olursunuz, demek ki birisi kötüdür, diğeri süper. İktidardan nefret eder, muhalefeti yere göğe koyamazsınız mesela, yönetim değişirse her şey güzel olacaktır, bu kadar insan yanlış düşünüyor olamaz çünkü. İnsan hem tembeldir hem de kendine güvensiz, o yüzden ortama uymak rahat ettirir, riski azaltır, anlatılanı doğru kabul edip devam ederiz.

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