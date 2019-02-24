Işık Oyunu

Bir ışık oyunu dünya,
Kimi rengarenk kristallerin arasında,
Kimi yeşil, kimi mavi, kimi kırmızı, fuşya…
Çoğu salt çamur, kahverengi aslında!
Renklidir anlık, üzerine ışık yansıdığında,
Döner rengi özüne, gün geceye varınca
Işık olmadan yığınlar anlamsız curcuna
Pilates, yoga, alışveriş, gezer orada burada
Bir yelkenli gelir salına salına
Yelkenin ucu dolanmış mavi bulutlara
Onun için, yer gök mavi, gerisi palavra!
Düştün mü yine renklerin arasına,
Güneş çekilene kadar bak doya sıya…
Sonra mı? Sonrası senden ibaret şaşırma!
Rengini kudretinle yansıt güneş olsa da, olmasa da…
Bir ışık oyunu dünya, içinde bir dünya Harpagonla!
Harpagon: Moliere’in, cimri adlı eserinin baş kahramanı.