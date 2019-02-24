Edebi

Işık Oyunu

Bir ışık oyunu dünya,
Kimi rengarenk kristallerin arasında,
Kimi yeşil, kimi mavi, kimi kırmızı, fuşya…
Çoğu salt çamur, kahverengi aslında!
Renklidir anlık, üzerine ışık yansıdığında,
Döner rengi özüne, gün geceye varınca

Işık olmadan yığınlar anlamsız curcuna
Pilates, yoga, alışveriş, gezer orada burada
Bir yelkenli gelir salına salına
Yelkenin ucu dolanmış mavi bulutlara
Onun için, yer gök mavi, gerisi palavra!

Düştün mü yine renklerin arasına,
Güneş çekilene kadar bak doya sıya…
Sonra mı? Sonrası senden ibaret şaşırma!
Rengini kudretinle yansıt güneş olsa da, olmasa da…
Bir ışık oyunu dünya, içinde bir dünya Harpagonla!

Harpagon: Moliere’in, cimri adlı eserinin baş kahramanı.

Işın Erenoğlu Üstündağ
Işın Erenoğlu Üstündağ

İstanbul’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol Mühendisliği (Yüksek Lisans) bölümlerinden mezun oldu. Yüksek Lisans Tezi ile ilgili, üniversite bursuyla Almanya’ya gitti. Uluslararası elektrik firmalarında uzun süre mühendis olarak çalıştı. Ortaokul ve lisede, şiir & resim yarışmalarından aldığı birinciliklerle, burslu okumaya hak kazandı. Şu anda Seattle ve İstanbul arasında mekik dokuyan yazar, ilkokuldan sonra yazmaya başladığı şiirlerini, yerli/yabancı dergilerde ve www.isinapolis.com adresli web sayfasında yayımlamaktadır.

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