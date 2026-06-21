önümde yükselen yapıya bakıyorum

binlerce yıldır ayakta duran

taşları yontan ve kesen elleri düşünüyorum sonra

uğruna verilen emekleri

canları…

düşünüyorum

burada geçirdiğim bir saatin

onların ömründen kaç saati götürmüş olduğunu…

pütürlü duvarlara dokunuyorum

dar kapılardan geçiyorum

meşale izlerine bakıyorum

karanlık odaların aydınlattığı

ve durmaksızın çarpan kalbimin

üzerinde tutuyorum elimi…

kaygan taş merdivenlerden

derinlere indiğimde

bir ezgi çalınıyor kulaklarımda

sonra dudaklarıma iniyor

mırıldanıyorum, hiç bilmediğim bir dilde

yükseliyor loş ışıklı odaların duvarlarında…

sonuna geldiğimi düşündüğümde

merdivene oturup

başım ellerimin arasında, düşünüyorum

belki de susturmalıyım içimdeki müziği

meşaleler sönmeden gitmeliyim buradan…

duvarlara dokunarak ilerliyorum

bu kez bildiğim bir şarkıyı mırıldanarak

tam o sırada oynuyor yerinden

dokunduğum büyük bir taş ve

güçlükle hareket ettirdiğimde

bir şey düşüyor ayaklarımın ucuna…

elime aldığımda fark ediyorum

küçük bir taş olduğunu

buz gibi duruyor avucumda…

aydınlığa çıktığımda açıp bakıyorum

parmaklarımın arasında duran

ve artık ısınmış taşa

üzerine bir balık resmi kazınmış olan…

benim için bırakıldığını düşünüp

kimselere söyleyemiyorum

üzerine açtığım bir deliğe

ip geçirip dileğimi tutuyorum hemen

artık asılı boynumda…

belki bir tılsım bu taş

belki de büyü

her ne olursa olsun

içimdeki ezginin ve dileğin

tek şahidi…

Sayı: 71