söz bitti
artık kâr etmez
ne bir tembih ne de teselli
o her şeyi hafife alma huyun
alaycı ve de meydan okuyan tavrın
seni kurtarmaz
kendi gerçeğinden
ses bitti
tuzlu kahveyi içene bir hâl oldu
evlilik aşkı bitirir mi bilinmez
ama arkadaşlıkları bitirdi
sen de bumeranga dönmüş ilişkilerin
ilişiği olmamak için, üstüne
yalnızlık pelerini çektin
yol bitti
kendini bildin bileli gidiyorsun
bavulunun bir gözü hep kapıda
hatırı sayılır bir veda geçmişin
gündeminden düşürdüğün
nice felaketin oldu
oyun bitti
kendinle satranç oynuyorsun
aynı anda hem kazanan
hem kaybedensin
neticede