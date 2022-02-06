söz bitti

artık kâr etmez

ne bir tembih ne de teselli

o her şeyi hafife alma huyun

alaycı ve de meydan okuyan tavrın

seni kurtarmaz

kendi gerçeğinden

ses bitti

tuzlu kahveyi içene bir hâl oldu

evlilik aşkı bitirir mi bilinmez

ama arkadaşlıkları bitirdi

sen de bumeranga dönmüş ilişkilerin

ilişiği olmamak için, üstüne

yalnızlık pelerini çektin

yol bitti

kendini bildin bileli gidiyorsun

bavulunun bir gözü hep kapıda

hatırı sayılır bir veda geçmişin

gündeminden düşürdüğün

nice felaketin oldu

oyun bitti

kendinle satranç oynuyorsun

aynı anda hem kazanan

hem kaybedensin

neticede