Sen görmek umuduyla geçip gittiğim,

Bitmek tükenmek bilmeyen kıvrak yolum.

Her defasında bakmak gibi ıssız göğe doğru

Ben seni yollarda değil aynalarda buldum.

Sesini hatırlamak adına maziye tırmandım.

Efsunlu tonun geçmişi şenlendiren seherim,

Kulaklarımda sonu gelmeyen musiki,

Ben sesini tüm şarkılarda buldum.

Yürüyüşün bazen bir tavşanın adımları gibi

Bazen kaplumbağa misali

Bir sağa bir sola savrulan gemi…

Ben seni denizin ortasında buldum.

Hafif rüzgârların estiği

Yağmurun damla damla eridiği

Bir kaktüs gibi dikenli

Ben seni sahrada buldum.

Yazan: Buse Ağca

Sayı: 48