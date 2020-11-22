Sen görmek umuduyla geçip gittiğim,
Bitmek tükenmek bilmeyen kıvrak yolum.
Her defasında bakmak gibi ıssız göğe doğru
Ben seni yollarda değil aynalarda buldum.
Sesini hatırlamak adına maziye tırmandım.
Efsunlu tonun geçmişi şenlendiren seherim,
Kulaklarımda sonu gelmeyen musiki,
Ben sesini tüm şarkılarda buldum.
Yürüyüşün bazen bir tavşanın adımları gibi
Bazen kaplumbağa misali
Bir sağa bir sola savrulan gemi…
Ben seni denizin ortasında buldum.
Hafif rüzgârların estiği
Yağmurun damla damla eridiği
Bir kaktüs gibi dikenli
Ben seni sahrada buldum.
Yazan: Buse Ağca
Sayı: 48