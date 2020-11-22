Boğaza Yaslı Anılar

Bir nedendir

Boğazda yaşamak anıların

Sıcacık bir çocuğun

Oyuncak küreğiyle bir

Refik Halit yazısında

Oynaması Erenköy kıyısında

Haliç’in körfezlerin ve Akdeniz’in

Oyunun şekilsiz eseri olması

Sıkışmış dalgaların

Bir nedendir boğazda yaşamak anıların

Bir nedendir

Boğazda yaşamak anıların

Kim daha İstanbulludur

O gemilerden

1841’de bir çocuktu Züleyha

Şimdi “kara gözleri güneş gibi parlayan”

Bir genç kız olmuştur

At biçimli su testisi elinde hala

Kulaklarının yerine iki minik kuş konmuştur

Bir nedendir

Boğazda yaşamak anıların

Sakın üşüyor zannetme onları

O gördüğün yalnızca ısınamamaktır

O gördüğün yalnızca ısınamamaktır

Gözleri arar gibi

Bir demirbaş dürbün

Bir de demir şamandıra

Karanlık mı derin dersin

Yoksa derinler mi karanlık

Aydınlatıyor olmalı bir şeyleri

Batmaz ve Vordonos fenerleri

Bir nedendir

Boğazda yaşamak anıların

Nicesinden

Nitelikli bir bekleyiş

Öyle limanlar açılıyor birden

Kazanlarda ağır bir çürümüş ordusu

Ve bir yitmek korkusu

1890 Oshima adasından bu yana

Vuruyor uzak doğudan suratıma

Yanmış oyuncak ve ipek kumaş kokusu…

Yazan: Muhammet Ali Cansız

Sayı: 48