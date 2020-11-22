Boğaza Yaslı Anılar

Bir nedendir
Boğazda yaşamak anıların
Sıcacık bir çocuğun
Oyuncak küreğiyle bir
Refik Halit yazısında
Oynaması Erenköy kıyısında
Haliç’in körfezlerin ve Akdeniz’in
Oyunun şekilsiz eseri olması
Sıkışmış dalgaların
Bir nedendir boğazda yaşamak anıların
Bir nedendir
Boğazda yaşamak anıların
Kim daha İstanbulludur
O gemilerden
1841’de bir çocuktu Züleyha
Şimdi “kara gözleri güneş gibi parlayan”
Bir genç kız olmuştur
At biçimli su testisi elinde hala
Kulaklarının yerine iki minik kuş konmuştur
Bir nedendir
Boğazda yaşamak anıların
Sakın üşüyor zannetme onları
O gördüğün yalnızca ısınamamaktır
O gördüğün yalnızca ısınamamaktır
Gözleri arar gibi
Bir demirbaş dürbün
Bir de demir şamandıra
Karanlık mı derin dersin
Yoksa derinler mi karanlık
Aydınlatıyor olmalı bir şeyleri
Batmaz ve Vordonos fenerleri
Bir nedendir
Boğazda yaşamak anıların
Nicesinden
Nitelikli bir bekleyiş
Öyle limanlar açılıyor birden
Kazanlarda ağır bir çürümüş ordusu
Ve bir yitmek korkusu
1890 Oshima adasından bu yana
Vuruyor uzak doğudan suratıma
Yanmış oyuncak ve ipek kumaş kokusu…
Yazan: Muhammet Ali Cansız
Sayı: 48