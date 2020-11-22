Edebi

Yanlış Hesap

Serdar Şen
Serdar Şen

1965 yılında doğdu. 1986 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. KamuYönetimi bölümünü bitirdi. Aynı yıl başlayan aktif iş hayatı bir özel şirkette S.M.M.M. olarak devam etmekte. 80’li yılların ikinci yarısından itibaren çok sayıda dergi ve gazetede yazıları yayımlandı. Edebiyat dışı alanda yayımlanmış 7 kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, Eğitim Sen Kırıkkale Şubesi tarafından düzenlenen “2.Çocuk Öykü Yarışması”nda üçüncülük ödülü kazanan “Umudun Peşinden Giden Sincap” adlı öyküsü kitap olarak ve Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması’nda (2013) mansiyona değer görülen öyküsü ise ortak kitap içinde yayımlanmıştır.

Previous Article
Yandık Bittik Kül Olduk
Next Article
R’leri Söyleyemeyen Çocuk
Comments (1)
  1. Avatar MUZAFFER YÜKSEKDAĞ dedi ki:
    22 Kasım 2020, 19:54

    SERDAR, KALEMİNE SAĞLIK OKURKEN SIKILMADIM, AKICI YAZI DİLİN SAYESİNDE… ARTIK ÖYKÜ HİKAYE DEĞİL DE ROMAN YAZMANI BEKLİYORUZ… TEBRİKLER, BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİM, SEVGİ VE SAYGILARIMLA…

    Cevapla

Cevaplayın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BİR KÜÇÜK NOT

Sponsorluk ve reklam için: info@rihtimdergi.com

YAZI GÖNDER

Demlik bölümüne, belirlenen tema ile ilgili Öykü/Deneme/Şiir türlerindeki yazılarınızı  31  Aralık 2020‘ye kadar gönderebilirsiniz. Bu tarihten itibaren gönderilen yazılar, değerlendirmeye alınmayacaktır.

49. Sayı için tema: “Kumar”
demlik@rihtimdergi.com

Detaylı bilgi için tıklayınız.