Demlik

Şeytana Uymak

Demlik
Demlik

Demlik bölümüne gelen yazıları yayımlar.

Yorum (2)
  1. Avatar Hakan dilbaz dedi ki:
    26 Ağustos 2019, 21:05

    “Dermân arardım derdime derdim bana dermân imiş,”
    Sık sık işten, sorunlardan bunalıp, kaçıp gitmek isteriz, o hengamede bizi ayakta tutan şeyin bu problemlerimiz olduğunu anlamayız.
    Ne zaman ki problemimiz olmaz, bu sefer beyin kendi problemlerini yaratmaya başlar, yıl boyu deli gibi çalışırız, bunalırız, güzel bir tatile çıkarız, havuzun kenarında yatarız, üç beş gün sonra sıkılır, hatunla dalaşırız, normalde takılmayacağımız şeyleri kendimize dert ederiz. Beynin yakıtı azalmıştır çünkü, problemi bitmiştir, yakıtı biten beyin teklemeye, garip reaksiyonlar vermeye başlar, çözüm hemen yakıtını tamamlamaktır, beyin kendine saçma sapan bir problem üretmeden, gerçek bir problem bulup ona vermektir.
    Bu hikayede, problemsiz kalan beynin ne kadar tehlikeli olabileceğini bilmeyen elektrikçi ölse yeridir, en azından tornavidayı ev sahibinden istese idi, adamda bir işe yarama duygusu yaratabilecek, yine sıkıntı olmayacaktı, işlevsiz kalan adamın beyni tepki verdi ve 220 yi salıverdi tamircinin üstüne. O, karşıda oturup, pislik yapması için dürten de şeytan değil, adamın, işe yaramadığı için ayarı bozulan beyni idi. Domates mi yetiştirir, maket uçak mı yapar bilmem ama bu adam bu haliyle daha çok canlar yakar, geri zekalı herif.

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    1. Avatar nusret üskül dedi ki:
      26 Ağustos 2019, 23:06

      Hiç bir öykü tamamlanmış değildir. Öykünün açık olan ucundan tutup son derece özgün bir yere götüren bu yoruma teşekkür ederim.

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