Herkesi güldürürdü, başarırdı bunu. Bazen özel bir şey yapması da gerekmezdi. Ona bakanlar gülümserdi hemen. Özellikle çocuklar… Onunla fotoğraf çektirmek isterlerdi. Hatta bunun için sıraya girdikleri bile olurdu. “Ne büyük mutluluk ne büyük onur.” diyeceksiniz değil mi? Hayır, demeyin lütfen. O bunu istemiyor, böyle düşünmenizi gerektirecek bir sebep yok. Bilin istiyor. Komik olan kırmızı burnu ya da kabarık saçları değil. Kocaman ayakkabıları, renkli kıyafetleri, çiçekli düğmeleri, boyalı yüzü hiç değil. Makyajı akmasın diye biriktirdiklerini ağlayamıyor işte. Bunun neresi komik…