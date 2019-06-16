Küçük Harfler

‘Acı’nın serüvenidir insan

‘İlk gün’ yazdı tarihini yokluk

Nefesi meşgul eder dil

Aldanmayı sevmeyen mi var

Boşlukta yitip-gitmek pek hoş

Hiçlik kazandırır cana ruh

Tanrı’nın suç ortağıdır şeytan

Yankısız ses söz sayılmaz

Kendiyle dertleşir doğa

Taşın yaşa küstüğü görülmüş değil

Ân/ı çoğaltmak boş inat

Kadavranın ömrü sayılı

Dayanağı çürük hayatın

Kazımakla varılmaz kâinatın dibine

Hakikatin kökeni kötü

Şaşı bakar her şaşkın melek

Kuş kadar kuşku yok ‘biz’de

Gergin yay bir de üzgün

Her okun gönlü kırık

Duygusunu yitirmiş dünya

Varoluş yasak ––anlasanıza

Yakın olmaz uzaktan

Sahipsiz ne kum var ne de çöl

Gölde damla olmak zor sanat

Tek yol arkadaşı ‘yâr’

Sevişelim karışmışken yönümüz

Sınırını aşamaz sığ sır

Kendimden söz açmalıyım biraz:

Bencileyin sesim-sözüm ‘ben’

Dışımda kalıyor yalan

Demir attım iç‘im’e biçare

Uykum olsa uyan(a)mazdım

Düşten düştüm mü eyvah

Yazan: Tan Doğan