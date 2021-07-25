sır değil, saklamadım
kendimi hiç aklamadım
sana karşı başım eğik
gel dedin, varamadım
ah! ah! ah!
kendimi yanına bir atsam
bir atsam, bir atsam…
kıvrılsam, sokulsam dizlerine yatsam
özledim kokunu, duysam, solusam
bir oh desem, bir oh desem
sır değil, saklamadım
Çağrı Öztürk
1991 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Şiirler, öyküler, senaryolar yazdı. Şiirleri Kafa, Ot, Yol, Rıhtım, Neyzen, Paragraf, İlkyaz gibi çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. Şiirlerini "Huzur Yalnızlıkta" adlı kitabında topladı. Öztürk'ün, "Sesi Lacivert Geliyordu" adlı kitaplaştırılmış bir de tiyatro oyunu vardır.
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