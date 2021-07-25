sır değil, saklamadım

kendimi hiç aklamadım

sana karşı başım eğik

gel dedin, varamadım

ah! ah! ah!

kendimi yanına bir atsam

bir atsam, bir atsam…

kıvrılsam, sokulsam dizlerine yatsam

özledim kokunu, duysam, solusam

bir oh desem, bir oh desem