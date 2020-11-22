Frekanslı Aşk

Geçen gece oturdum balkonumda
Radyoda yine aynı kanal açık
Sessizlik hâkim geceme
Sessizliğime ise sen hâkimsin
Aşkın frekansı ayarlı kalmış
Her gece aynı saatte
Aynı yerde açılmakta
Bir içki şişesi alırım eşlik eder
Saatler boyu içer dururum
Belki uyuyakalırım da seni görürüm diye
Neden sorusunu sormak aklıma gelmez
Zihnimdeki sesini sevgiyle harmanlarım
Aşkın frekansının eşliğinde
Kendimi unutarak dinlerim
Yastığa kafamı koyduğumda
Yine seni görürüm kapının eşiğinde
Gözlerimi kapattığımda aydınlatırsın karanlığımı
Özlerim seni,
Özlerim, özlemim kalbimde bir meşale gibi yanar
Sonra bir ışık görünür gökten gelen
Göz alıcı bir ışık
Ve ardından gelen gürültü
Meşalemin üstüne yağan bir yağmur
Hayallerim gibi sönen bir meşale
Toprağa karışan günlerimiz
Daha gür bir sabaha uyanmak üzere
Bize veda etmişti…
…
Ben sana veda edemediğim saatlerdeydim
Büyükçe bir saatin içinde
Akrep ve yelkovan terse gitmekteydi
Sanki bizi daha da uzaklara itmek ister gibi
Sevgiye yağmur işlemez sanıyorken
Erozyona kapılmıştı hislerim
Tutamadım, kaydı ellerimden…
Yazan: Ozan Saraçlar
Sayı: 48