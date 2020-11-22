Frekanslı Aşk

Geçen gece oturdum balkonumda

Radyoda yine aynı kanal açık

Sessizlik hâkim geceme

Sessizliğime ise sen hâkimsin

Aşkın frekansı ayarlı kalmış

Her gece aynı saatte

Aynı yerde açılmakta

Bir içki şişesi alırım eşlik eder

Saatler boyu içer dururum

Belki uyuyakalırım da seni görürüm diye

Neden sorusunu sormak aklıma gelmez

Zihnimdeki sesini sevgiyle harmanlarım

Aşkın frekansının eşliğinde

Kendimi unutarak dinlerim

Yastığa kafamı koyduğumda

Yine seni görürüm kapının eşiğinde

Gözlerimi kapattığımda aydınlatırsın karanlığımı

Özlerim seni,

Özlerim, özlemim kalbimde bir meşale gibi yanar

Sonra bir ışık görünür gökten gelen

Göz alıcı bir ışık

Ve ardından gelen gürültü

Meşalemin üstüne yağan bir yağmur

Hayallerim gibi sönen bir meşale

Toprağa karışan günlerimiz

Daha gür bir sabaha uyanmak üzere

Bize veda etmişti…

…

Ben sana veda edemediğim saatlerdeydim

Büyükçe bir saatin içinde

Akrep ve yelkovan terse gitmekteydi

Sanki bizi daha da uzaklara itmek ister gibi

Sevgiye yağmur işlemez sanıyorken

Erozyona kapılmıştı hislerim

Tutamadım, kaydı ellerimden…

Yazan: Ozan Saraçlar

Sayı: 48