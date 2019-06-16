Demlik

Bir Mevsimde Kaç Yürek Var

Demlik
Demlik

Demlik bölümüne gelen yazıları yayımlar.

Yorum (7)
  1. Avatar Bülent Özben dedi ki:
    31 Ekim 2019, 22:05

    Emeğinize yüreğinize sağlık İsmail Bey. Devamını bekliyoruz.

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  2. Avatar İsmail dedi ki:
    31 Ekim 2019, 22:02

    Güzel olmuş adaşım. Devamını dilerim

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  3. Avatar Hasan dedi ki:
    31 Ekim 2019, 20:52

    İsmail hocam tebrik ederim. Üst düzey bir şiir olmuş.

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  4. Avatar Cihan Aydın dedi ki:
    31 Ekim 2019, 20:05

    Yüreğine sağlık üstadım. Çok beğendim.

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  5. Avatar İsmail ASLANHATUN dedi ki:
    28 Ekim 2019, 23:15

    Dem, demlikte demlenme demidir.

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  6. Avatar Nihan Kaloğlu Özmerd dedi ki:
    27 Ekim 2019, 23:31

    Yüreğinize ve kaleminize sağlık…

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    1. Avatar İsmail ASLANHATUN dedi ki:
      29 Ekim 2019, 23:23

      Teşekkür ediyorum Nihan Hanım.

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