Bir Mevsimde Kaç Yürek Var

Bakışların değil midir
Yüreğimin taze toprağına
Izdırap cemresi düşüren.
Söylesene bana ey dilber!
Hangi kırkikindi yağmurları
Aşk nadasındaki toprağımı
Durulayabilir ki?
Söylesene bana ey dilber!
Kocakarı soğukları mı
Üfleyerek söndürecek
Çatlamış, muhabbet humuslu
Kavrulan toprağımı?
Yoksa yalancı güneş yağmurları mı?
Söylesene bana ey dilber!
Gözünü kırptığın her an
Ayazlı bir kış ortasıdır.
Başını çevirip sırtını ezberlettiğinde
Ve giderken kibirden ördüğün yuvana
İçimdeki umut yapraklarını
Sarartıp süpüren değil midir
O sonbaharın çılgın esintisi.
Söylesene bana ey dilber!
Bilmem kaç mevsim daha geçmeden
İndiriver gözkapaklarını da
Asırlardır yüzüme gülmeyi
Haram bilen sîmanla
Söylesene bana ey dilber:
Sahi hangi mevsimdeyiz?
Yazan: İsmail Aslanhatun