Bir Mevsimde Kaç Yürek Var

Bakışların değil midir

Yüreğimin taze toprağına

Izdırap cemresi düşüren.

Söylesene bana ey dilber!

Hangi kırkikindi yağmurları

Aşk nadasındaki toprağımı

Durulayabilir ki?

Söylesene bana ey dilber!

Kocakarı soğukları mı

Üfleyerek söndürecek

Çatlamış, muhabbet humuslu

Kavrulan toprağımı?

Yoksa yalancı güneş yağmurları mı?

Söylesene bana ey dilber!

Gözünü kırptığın her an

Ayazlı bir kış ortasıdır.

Başını çevirip sırtını ezberlettiğinde

Ve giderken kibirden ördüğün yuvana

İçimdeki umut yapraklarını

Sarartıp süpüren değil midir

O sonbaharın çılgın esintisi.

Söylesene bana ey dilber!

Bilmem kaç mevsim daha geçmeden

İndiriver gözkapaklarını da

Asırlardır yüzüme gülmeyi

Haram bilen sîmanla

Söylesene bana ey dilber:

Sahi hangi mevsimdeyiz?

Yazan: İsmail Aslanhatun