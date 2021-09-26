Bağlaçlara Bağlanmış Şiir

Bir başka dünyaya yazmışım
Esamisi orada okunuyor artık
Dâr-ı fenâda karşıma çıkmasın
İşitsin de rüyalarıma girmesin
Arayıp sormasın beni
Çünkü yalnız veya fakat belki de ama ya da ancak
Tükenmiş ümidin damlası
Çizgiyi geçmiş ömrün mecali yok
Aksak dizelerin imlası
Bağlaçlara bağlanmış şiirin şemali yok
Yoksa hem öyle ki hem de halbuki zaten güya mamafih
Acı çekme yarışlarında kim önde
Kalplerin yuvasından çıkarılıp
Bir kalaylı kapta yunması çitilenip
Sonra itina ile yerine konması
Olanağı kalmamıştır şu alemde
Ve de
Bu bilgiye eren bilgeler
Şapkalarını asıp gittiler
Onun içindir ki
Kalplerini pek az kirlettiler
Veyahut sadece lakin nitekim keşke hatta hakeza
Yaratanın hangi kulu
Kaptırmadan vermiştir gönlünü
Baştan başa başka aşka