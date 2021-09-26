Bağlaçlara Bağlanmış Şiir

Bir başka dünyaya yazmışım

Esamisi orada okunuyor artık

Dâr-ı fenâda karşıma çıkmasın

İşitsin de rüyalarıma girmesin

Arayıp sormasın beni

Çünkü yalnız veya fakat belki de ama ya da ancak

Tükenmiş ümidin damlası

Çizgiyi geçmiş ömrün mecali yok

Aksak dizelerin imlası

Bağlaçlara bağlanmış şiirin şemali yok

Yoksa hem öyle ki hem de halbuki zaten güya mamafih

Acı çekme yarışlarında kim önde

Kalplerin yuvasından çıkarılıp

Bir kalaylı kapta yunması çitilenip

Sonra itina ile yerine konması

Olanağı kalmamıştır şu alemde

Ve de

Bu bilgiye eren bilgeler

Şapkalarını asıp gittiler

Onun içindir ki

Kalplerini pek az kirlettiler

Veyahut sadece lakin nitekim keşke hatta hakeza

Yaratanın hangi kulu

Kaptırmadan vermiştir gönlünü

Baştan başa başka aşka