Rönesans Kadın

Sen, içimde her köşeye küfler bırakan fırtına ve yağmur

Geçici bir hâldin, denizlerde köpürdün ve gittin

Birkaç fırça darbesi gerekli izlerine

Tavanı beyaza boyama vakti şimdi

Çamur edildin dülger darbeleriyle.

Bin fikir geçer aklımdan her nota uğradığında kulağıma

Din fakir besler, şeyhlere soda yetmez iftar masalarında

Dörtnala koşar kimisi kısrak

Ört üstünü yalanların ulaşmadan ulağıma.

Dost acı söylemeden gerekli farkındalık

Baş tacı edilenler şimdi başsız alabalık

Biraz tatlı ve ikliminiz soğuk

Beşeri yalnızlıklardan oluşuyor her kalabalık.

Az işitir bir kulağım diğeri sana sağır

Azim işi bitirtir ama ağlarım seni tutamayacak kadar ağır

Kırılmış kulplarım, iç ısıtır ama el yakarım

Bu gece senden bir güneş daha uzaklaştım.

Sen, içinde her köşeye küfler bıraktın

Denizlerde köpürdün ve uzaklaştın

Birkaç kez uğramalıyım benekli dizlerine

Havanı ayaza boyamışlardır kadın.

Belki gerçekten de tatlı sıcak kış vakitleri vardır en sert ayazlarda

Belki de ölüm vardır sonunda “Behçet”in

Ben kimsen olmuşumdur artık senin

Kokun dolaşırken şehrimde el adamının burunlarında

Ben kimsem artık ölmüşümdür kesin.

Bence ölümü beklemekle aynı şeydir olmak cenin

Saatlerime düşler kuruyorum

Bir yanım sözünü dinler, bir yanımda ellerin

Vaatlerine karın doyuruyorum

Ki sen yıllarıma karşılık yazılmış karşılıksız bir çektin

Belki de birinin kahvesine âdetten tuz biber ektin

Bir çiçektin koparmaktan çekindiğim

Kendiliğinden soldun

Ve toprağımı zehirledin.

Müzik: Balmorhea – Remembrance