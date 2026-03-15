Zaman Kamburu

Gün alabildiğine kızıldı oturduğum sandalyeden

Ben ölesiye mahzundum kendi baktığım pencereden.

İçimdeki bunaltılardan kurtulmayı deniyordum

Denedikçe şükür güzelliği iniyordu parmaklarıma

Ben umutla kanat çırpan her leyleği kendime benzetiyordum.

Zaman üzerimde ince ince çizgiler oluşturuyordu

O kadar inceydi sadece ben görebiliyordum ve kimi zaman da hissediyordum

Çizgilerin bir kısmı hüzünle en büyük kısmı inançla doluydu

Dün geçmişti, bugün ise bitiyordu

Ve bıkmadan her gün başka bir yarını bekliyordum.

Oturdum bir masaya, masa benden küçüktü

Eğdim boynumu, çıktı sırtımda yazı kamburu

Ellerim üşürken girdiğim bu yerde, yazarak ısınıyordum

Bu kez zaman ellerimden kaymıyordu.

Başımı döndüğümde geçen tramvaylara el sallıyordum.