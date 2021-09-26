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Onarılması zor şeylerin açıldığı içimde

Dışımın içime mukayyet olduğu bir zaman diliminde,

-mışlar, -mişler gibi ekleri saklıyorum

Ekler açığa çıkınca ise kendimi.

Bazı vakitlerde içimdeki sesleri açıyor

Çoğu vakitlerde ise kapatıyorum.

Aç kapa, aç kapa

Takdir edersiniz bir bozulma oluyor, karıştırıyorum

Sonrasında nerede içimi açıp nerede kapatacağım karışıyor

Kendi içimden çıkamıyorum.

“İnsan kendi içine düşünce çıkamaz” demiş biri

(O biri de benim pek tabii)

Zorlanıyorum.

Şimdi bir Nisan gecesine dönüp; esen hafif rüzgarla sallanan eski perde olmak

Saçaklarım sallanırken ince deliklerden gizlice giren rüzgârı selamlamak isterdim.

Şimdi aylardan Eylül,

Ve ben,

Dışımın içime mukayyet olduğu bir zaman dilimindeyim.