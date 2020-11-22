“Gelmedin Ali Haydar. Kaç gün oldu görüşmeyeli, sarılmayalı, bakışmayalı, koklaşmayalı, titreşmeyeli. Aramadın, sormadın. Bak, bana neler ettik el ele verdik de. Önce söz kestik, ciğerime… Sonra kına yaktık, kalbime… İşte şimdi de nikâhımı kıydık, hayallerime… Annem renksiz. Teyzem muradına nail olmuşluğun sarhoşluğunda kasım kasım kasılıyor, sonunda oğlunu everdi. Osman mı? Bilmem. Hoş o da neler olduğunun farkında değil zavallı. Baş göz edildik nihayet. Hep birlikte, maaile, konu komşu, dost akraba, el ele verip Elif ’i katlettik!”

Kum Gibi adlı romanıyla tanınan yazar Hatice Dökmen’in cesur ve yalın üslubuyla kaleme aldığı Kemik Çayı insan hikâyeleriyle dolu gerçekçi ve sarsıcı bir kitap…

Daha çok kadının örselenmişliğine, sinmişliğine, sıkışmışlığına, tökezleyişine, örülen duvarların ardında yaşadığı hiçliğine, ayıp-suç-günah sarmalında yolunu bulmak için çabalayışına ve daha pek çok şeye tanık olacağınız bu kitapta, maskesiz toplumsal gerçekliklerin yüzüne bakmaya cesaretiniz var mı?

(Tanıtım Bülteninden)

Yayınevi: Destek Yayınları

Hamur Tipi: 2. Hamur

Sayfa Sayısı: 112

İlk Baskı Yılı: 2020

Baskı Sayısı: 1. Basım

Dil: Türkçe