Edebi

İstanbul’un Derinliklerine Dalmak

Serdar Şen
Serdar Şen

1965 yılında doğdu. 1986 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. KamuYönetimi bölümünü bitirdi. Aynı yıl başlayan aktif iş hayatı bir özel şirkette S.M.M.M. olarak devam etmekte. 80’li yılların ikinci yarısından itibaren çok sayıda dergi ve gazetede yazıları yayımlandı. Edebiyat dışı alanda yayımlanmış 7 kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, Eğitim Sen Kırıkkale Şubesi tarafından düzenlenen “2.Çocuk Öykü Yarışması”nda üçüncülük ödülü kazanan “Umudun Peşinden Giden Sincap” adlı öyküsü kitap olarak ve Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması’nda (2013) mansiyona değer görülen öyküsü ise ortak kitap içinde yayımlanmıştır.

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Rıhtım: Sayı 53
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53. Sayı için tema: “Toprak”
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