Beni bekliyorsun ilk defa konduğun evin balkonunda

Belki bu çıkaracak bizi derin karanlıktan

Kaldırılan stor perdeler, açılan kapılar

Ceketine sinen asfalt görmemiş toprak yollar

Bir şeyler yeni görünürken

Bir şeylerin hiç değişmemesi

Ve belki kandırılan çiçeksiz saksılar

Her kuş uçup bırakacak geride dağınık topraklar

Kanat çırparken sözcükler dağılacak etrafa

Tezgâhtan temizlenecek yemek artıkları

Bulaşıklar yıkanacak

Tabular yıkılacak

Bir soluk bir soluğa çarpacak

Sonra sarmaş dolaş kahvaltı sofraları

Hiç giyilmemiş giysiler askısı

Halı altına süpürülen gün sonu bakışları

Kendi kendinelik pişmanlıklara çarpacak

Bıçaklar körelecek

İnsanlar birer birer sofradan eksilecek

Kanadı kırık uçaklar düşecek

Dağılacak etrafa toz toprak

Gelip geçecek kuşlar ve mevsimler

Dünya döndükçe bugün yarın gelecek

İnsandan insan geçecek.