Rıhtım: Sayı 39

Seçimlerimiz ve kararlarımız hayat çizgimizdeki sonuçları belirler. Yenilikler yerine, deneyimlediğimiz tercih-sonuç ilişkilerine güvenerek karar veriyoruz çoğu zaman. Bunlar da tekrar eden sonuçları, yani tekerrürü yaratıyor hayatımızda. Ne zamanki yenilik getiririz hayatımıza, bu yenilik de alışkanlığa dönüşür tekrarlandıkça. İşte hayat böylece akıp gider, güneşin doğuşunda ve batışında bir alışkanlık tekrar eder.

Bahara adımlarca yaklaşırken 39. sayımızla karşınızdayız. Bu sayımızdan sonra dört aylık mola veriyoruz. 40. sayımızla haziranda görüşmek dileğiyle!

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg?hl=en"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="http://rihtimdergi.com/wp-content/plugins/images/play-tub.png" alt="Play" style="border:0px;" class="lazyload" /></a>

ARAŞTIRMA

Çamlıca Kız Lisesi – Onur Kelpetin

ARZULAR ŞELALE

Virginia Woolf – Aslı Raufoğlu

KARİKATÜR

Hasbi Tembeler – Y. Canberk Tan

KİTAP

Gamzeli Gezegen: Masallara Yolculuk – Elçin Ceylan

KÖŞE

Bir Düş – Nurşifa Çayır

Devirdaim – Y. Canberk Tan

Hayata Güvenmek – Serkan Üstündağ

Homo Deus – Yağmur Demir

ÖYKÜ

AVM’de Kâbus – Serdar Şen

Boş Bomboş Yüzler – Sevgi Ünal

Deve Dikeniyle Dans – Hatice Dökmen

Hanım – Çağla Uzuner

SİNEMA

Black Mirror: Bandersnatch – Can Kahraman

ŞİİR

İnsanın Buğday Kaderi – Işın Erenoğlu Üstündağ

Kayıp – Ferhat Nehir

Kuyruk – Y. Canberk Tan

Revolver – Barış Berberoğlu

Sen ve İstanbul – Aslı Raufoğlu

Yol – Cemile Tarhan



DEMLİK

Adı Yüreğe Çizili Selver – Enes Yalçın

Anıma Çentik – Demet Burcu Öner

Aynada İki Gölge – Gürkan Akpınar

Beraber Saçlarında Yaşayalım mı – Enes Yeşil

Beş Çayı – Özlem Doğan

Bulut – Sude Bahar Onar

Dokuzu Son Gece – Tarık Nazik

Fizan – Mestan

Gölge – Deniz Yıldırım

Hayat Sayfası – Ahmet Şimşek

Kıbrıs Tatlısı – Buket Özbek

Lila – Çağrı Öztürk

Muvazene – Burak Akçay

Oyunlar, Plazalar Ya da Tekrar Eden Soru – Nusret Üskül

Sezar Ölürken Aşık Olmuş – Mert Canbaz

Şehirdeki Yanlış Gök – Rahmi Furkan Öztürk

Yol Sana – Sümeyye Evcili

Yolcu – Büşra Çelik

—

40. Sayı için ‘Nazar’ temalı yazılarınızı 27 Nisan – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihlerin dışında gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)

Müzik: Chopin – Nocturne op.9 No.2