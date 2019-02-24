Rıhtım: Sayı 39

Seçimlerimiz ve kararlarımız hayat çizgimizdeki sonuçları belirler. Yenilikler yerine, deneyimlediğimiz tercih-sonuç ilişkilerine güvenerek karar veriyoruz çoğu zaman. Bunlar da tekrar eden sonuçları, yani tekerrürü yaratıyor hayatımızda. Ne zamanki yenilik getiririz hayatımıza, bu yenilik de alışkanlığa dönüşür tekrarlandıkça. İşte hayat böylece akıp gider, güneşin doğuşunda ve batışında bir alışkanlık tekrar eder.
Bahara adımlarca yaklaşırken 39. sayımızla karşınızdayız. Bu sayımızdan sonra dört aylık mola veriyoruz. 40. sayımızla haziranda görüşmek dileğiyle!
ARAŞTIRMA
Çamlıca Kız Lisesi – Onur Kelpetin
ARZULAR ŞELALE
Virginia Woolf – Aslı Raufoğlu
KARİKATÜR
Hasbi Tembeler – Y. Canberk Tan
KİTAP
Gamzeli Gezegen: Masallara Yolculuk – Elçin Ceylan
KÖŞE
Bir Düş – Nurşifa Çayır
Devirdaim – Y. Canberk Tan
Hayata Güvenmek – Serkan Üstündağ
Homo Deus – Yağmur Demir
ÖYKÜ
AVM’de Kâbus – Serdar Şen
Boş Bomboş Yüzler – Sevgi Ünal
Deve Dikeniyle Dans – Hatice Dökmen
Hanım – Çağla Uzuner
SİNEMA
Black Mirror: Bandersnatch – Can Kahraman
ŞİİR
İnsanın Buğday Kaderi – Işın Erenoğlu Üstündağ
Kayıp – Ferhat Nehir
Kuyruk – Y. Canberk Tan
Revolver – Barış Berberoğlu
Sen ve İstanbul – Aslı Raufoğlu
Yol – Cemile Tarhan
DEMLİK
Adı Yüreğe Çizili Selver – Enes Yalçın
Anıma Çentik – Demet Burcu Öner
Aynada İki Gölge – Gürkan Akpınar
Beraber Saçlarında Yaşayalım mı – Enes Yeşil
Beş Çayı – Özlem Doğan
Bulut – Sude Bahar Onar
Dokuzu Son Gece – Tarık Nazik
Fizan – Mestan
Gölge – Deniz Yıldırım
Hayat Sayfası – Ahmet Şimşek
Kıbrıs Tatlısı – Buket Özbek
Lila – Çağrı Öztürk
Muvazene – Burak Akçay
Oyunlar, Plazalar Ya da Tekrar Eden Soru – Nusret Üskül
Sezar Ölürken Aşık Olmuş – Mert Canbaz
Şehirdeki Yanlış Gök – Rahmi Furkan Öztürk
Yol Sana – Sümeyye Evcili
Yolcu – Büşra Çelik
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40. Sayı için ‘Nazar’ temalı yazılarınızı 27 Nisan – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihlerin dışında gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)
Müzik: Chopin – Nocturne op.9 No.2