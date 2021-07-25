Rıhtım: Sayı 52

KÖŞE

Karışmak için Yüzeyler – Serkan Üstündağ

MÜZİK

Lovesong Cover – Beyza Özel

ÖYKÜ

Resimden Hayaller – Canan Tümen

Yüz Aklığı – Hatice Dökmen

ŞİİR

Aşk, Toprak, Vuslat – Canan Tümen

İlk Nefes – Y. Canberk Tan

Kendimi Yanına Bir Atsam – Çağrı Öztürk

Kuşun Ahı Bendedir – Nusret Üskül

DEMLİK

Bir Oyun – Cemil Atmaca

Biz Çocukken – Hazan Arslan

Garbın Şark Dediği Yere Kadar – Serhat Ölçer

Gider Gidersin İstersen – İlke Çıtır

Kasımın Sekiz Günü – Yunus Sayıner

Otuz Beş Yıl – Kübra Ertürk

Ölüme Övgü – Neva Ney

Ra-Han ve Dişsiz Adam – Özcan Kalbinur

Seminer Konuşması – Barış Birinci

Sızı Kemendi – Munise Senem Uçar

Sophia – Ali Halhalli

Kapak: Pınar Balabanoğlu

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53. Sayı için ‘Toprak’ temalı yazılarınızı 31 Ağustos 2021’e kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)