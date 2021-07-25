Rıhtım: Sayı 52

KÖŞE
Karışmak için Yüzeyler – Serkan Üstündağ
MÜZİK
Lovesong Cover – Beyza Özel
ÖYKÜ
Resimden Hayaller – Canan Tümen
Yüz Aklığı – Hatice Dökmen
ŞİİR
Aşk, Toprak, Vuslat – Canan Tümen
İlk Nefes – Y. Canberk Tan
Kendimi Yanına Bir Atsam – Çağrı Öztürk
Kuşun Ahı Bendedir – Nusret Üskül
DEMLİK
Bir Oyun – Cemil Atmaca
Biz Çocukken – Hazan Arslan
Garbın Şark Dediği Yere Kadar – Serhat Ölçer
Gider Gidersin İstersen – İlke Çıtır
Kasımın Sekiz Günü – Yunus Sayıner
Otuz Beş Yıl – Kübra Ertürk
Ölüme Övgü – Neva Ney
Ra-Han ve Dişsiz Adam – Özcan Kalbinur
Seminer Konuşması – Barış Birinci
Sızı Kemendi – Munise Senem Uçar
Sophia – Ali Halhalli
Kapak: Pınar Balabanoğlu
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53. Sayı için ‘Toprak’ temalı yazılarınızı 31 Ağustos 2021’e kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)