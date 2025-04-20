Hiçbir şey eskisi gibi değil
Ne gölgeler ne ışık
Ne gözlerinde karanlık
Devrimler de değişti biliyorsun
İdeolojiler yanıldı
Ama güneş hâlâ aynı yerden doğuyor
Bir umut var diyebilirim
Her şey için
Anlaması güç değil geyiğin boynuzundan tutmayı
Koşmalarını izlemeyi hiçbir yersiz atları
Güç değil şahı devirmek yalnızsa bir hücumun ortasında
Hiçbir şey eskisi gibi değil
Siz atları koşuyor zannederken
Onlar sadece yaşıyordu
Siz katları konuşuyorken
Onlar sadece umutsuzluğa kapılmış genç bir ordu.
Susuyorsunuz çünkü uzak zulümleri dile getirmek bir dakika
Susuyorsunuz çünkü sizden değil bu haykırışlar
Korkuyorsunuz
Korkacaksınız en aydınlık saatinde bile bu meydanların
Yenileceksiniz bir çocuğun gelecek telaşına
Bir ağacın fırtınaya karşı duruşuna
Birlerin bin, binlerin milyon oluşuna
Yenileceksiniz peşine düştüğünüz kağıt parçalarının hırsına
Hiçbir şey eskisi gibi değil korkuyorsunuz
Ama güneş aynı yerden doğuyor hâlâ
Sıfırlansın öyleyse tamamen eskiyen ayakkabılar
Yenileceksiniz kestiğiniz ağacın gölgesini bulamayınca
Ne gölgeler
Ne ışık
Yüreğiniz kapkaranlık.