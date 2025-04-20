Hiçbir şey eskisi gibi değil

Ne gölgeler ne ışık

Ne gözlerinde karanlık

Devrimler de değişti biliyorsun

İdeolojiler yanıldı

Ama güneş hâlâ aynı yerden doğuyor

Bir umut var diyebilirim

Her şey için

Anlaması güç değil geyiğin boynuzundan tutmayı

Koşmalarını izlemeyi hiçbir yersiz atları

Güç değil şahı devirmek yalnızsa bir hücumun ortasında

Hiçbir şey eskisi gibi değil

Siz atları koşuyor zannederken

Onlar sadece yaşıyordu

Siz katları konuşuyorken

Onlar sadece umutsuzluğa kapılmış genç bir ordu.

Susuyorsunuz çünkü uzak zulümleri dile getirmek bir dakika

Susuyorsunuz çünkü sizden değil bu haykırışlar

Korkuyorsunuz

Korkacaksınız en aydınlık saatinde bile bu meydanların

Yenileceksiniz bir çocuğun gelecek telaşına

Bir ağacın fırtınaya karşı duruşuna

Birlerin bin, binlerin milyon oluşuna

Yenileceksiniz peşine düştüğünüz kağıt parçalarının hırsına

Hiçbir şey eskisi gibi değil korkuyorsunuz

Ama güneş aynı yerden doğuyor hâlâ

Sıfırlansın öyleyse tamamen eskiyen ayakkabılar

Yenileceksiniz kestiğiniz ağacın gölgesini bulamayınca

Ne gölgeler

Ne ışık

Yüreğiniz kapkaranlık.