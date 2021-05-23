Rıhtım: Sayı 51

KÖŞE
Tüten Buhar Makineleri – Serkan Üstündağ
ÖYKÜ
Bir Ümidin Var mı – Canan Tümen
Dilenci – Serdar Şen
Kekeç – Nusret Üskül
Yakışıklı – Çağrı Öztürk
Yastık – Hatice Dökmen
ŞİİR
Çocuk, Güneş ve Uçak – Canan Tümen
Fedai – Çağrı Öztürk
İstanbul’da Bir Yaz Akşamı – Işın Erenoğlu Üstündağ
Topuk Sızısı – Cemile Tarhan
Zaman Aşımı – Y. Canberk Tan
DEMLİK
Başarısızlıktan Korkmak – Ruhi Erdem
Bir Yazgım Var – Zülan Eskin
Gecemin Ateşi – Yaren Çiçek
Sevdadır – Lorin Ezgi Düzyol
Unutmak – Gözde Hayırlı
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52. Sayı için ‘Damla’ temalı yazılarınızı 31 Haziran 2020’ye kadar demlik@rihtimdergi.com adresine gönderebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Kabul edilen türler: Öykü, deneme, şiir)