Yüreğimdeki bulut
Yağdır yağmurlarını tereddüt etmeden,
Sevmelerin beklenmez artık
Bir kuş ol, uç doğduğum yere.
Varsın olmasın hayatımın gayesi
Kavuşmalar reddedilsin
Sıcak sarılmalar, üşüsün onsuzlukta
Ama gittiğin yerden asla geri gelme.
Sensizliğinde konuşamazsa kor olmuş bu dilim
Cehennemin en iyi tabipleri karşılasın beni.
Çözemezlerse gamlı aşkımı
O zaman sitemlerin ağlasın, kalbimin hükmüne.
Sevgililer büyüttüm içimde
Nicedir senden kalan bir düş gibi saydam
Ve sensizliğe iç çekişlerim hissedilirken damarlarımda,
Sana dur diyememenin acizliğini yaşamıştım hep.
Sana ihtiyacım yok, varlığın komşu ellerinde
Ne kasideler uydurulmuş, aşkına bilmesen de
Gitmeler yakışır sana, kalmayı beceremediğinden
Yaralarım açık olsa da, tuz basmayı senden öğrendim ben.
Yazan: Burçin Mengütay
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