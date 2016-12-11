Yüreğimdeki bulut

Yağdır yağmurlarını tereddüt etmeden,

Sevmelerin beklenmez artık

Bir kuş ol, uç doğduğum yere.

Varsın olmasın hayatımın gayesi

Kavuşmalar reddedilsin

Sıcak sarılmalar, üşüsün onsuzlukta

Ama gittiğin yerden asla geri gelme.

Sensizliğinde konuşamazsa kor olmuş bu dilim

Cehennemin en iyi tabipleri karşılasın beni.

Çözemezlerse gamlı aşkımı

O zaman sitemlerin ağlasın, kalbimin hükmüne.

Sevgililer büyüttüm içimde

Nicedir senden kalan bir düş gibi saydam

Ve sensizliğe iç çekişlerim hissedilirken damarlarımda,

Sana dur diyememenin acizliğini yaşamıştım hep.

Sana ihtiyacım yok, varlığın komşu ellerinde

Ne kasideler uydurulmuş, aşkına bilmesen de

Gitmeler yakışır sana, kalmayı beceremediğinden

Yaralarım açık olsa da, tuz basmayı senden öğrendim ben.

Yazan: Burçin Mengütay

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