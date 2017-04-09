Şimdi desem ki

buralar mevsim sarısıdır

alır başını gider

bir nilüfer bakışı/kendini taşıyarak

kağnılar sırtında ürkek ürkek

elleri buruşuk

gözlerinde bir abdalın sürgünlüğü

içine kilitlenmiş

bir kent duruşuna benzer gibi/öyle halsiz

Şimdi desem ki

buralar mevsim sarısıdır

sütliman akar

saçlarını uzatmış bir nehir hüzünlüğü

başka düşleri yanına alarak

bir zarf yalnızlığında

bir şiir manasında

bir haykırışın özgürlüğünü tanımlarcasına

çoğalarak bir çölün sonsuzluğunda

el basar gibi yemin ederek/kırgın kırgın

Şimdi desem ki

buralar mevsim sarısıdır

bir çocuğun doğumu lal olur

eski hikayelerin fısıltılarında

yüzüne düşer tarihin utançlığı

kendi türküsünün mırıldanışına

kement ve boynuna tasma vurarak

yine vazgeçer mi

yüreğinde iz bırakılmış prangalardan

bu kadar

patikalarına kızgın alevler serilmişken

susuz/yurtsuz kalmış bir abdalın

öyle bir çınar ağacın gölgesine oturmuş

sessiz sedasız ve derin bir hu çekerek

Yazan: Yunus Karakoyun

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